«Никто не понимает»: патологоанатом рассказал новые данные о COVID-19

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Алиса Старжевская
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О загадочности течения коронавируса рассказал патологоанатом из Петербурга.

«Никто не понимает»: патологоанатом рассказал новые данные о COVID-19

Фото: www.globallookpress.com /Britta Pedersen

Коронавирус продолжает удивлять врачей и ученых, хотя его изучение идет уже несколько месяцев. Оказалось, что до сих пор нет уверенности, что из себя представляет патогенез этого вируса — к каким последствиям в организме у перенесших его он может привести, пишет KP.RU.

Причины недоумения медиков объяснил патологоанатом руководитель центра инфекционной патологии в Боткинской больнице Петербурга Всеволод Цинзерлинг. Как оказалось, основной проблемой стала первоначальная уверенность на первых этапах пандемии, что коронавирус по действию окажется схож с обычным гриппом.

На деле же инфекция оказалась сложнее, чем можно было предположить. Главной сложностью стало то, что болезнь постоянно меняется, имеет самые разные симптомы, вызывает тяжелые осложнений, а у кого-то без всякой на то причины протекает в скрытой форме. Удивительна и живучесть вируса — обычно за такой срок медикам удавалось справиться с эпидемиями, которые не получали звания пандемии.

Доктор Цинзерлинг также указывает на другую странность. Коронавирус по непонятной причине поражает разные органы у зараженного. Если изначально многие полагали, что главной опасности подвергаются легкие, то теперь ясно, что он идет дальше, разрушая кишечник, сердце, поджелудочную, надпочечники, а порой и мозг.

Ученые продолжают узнавать все новые детали о коронавирусе, и в ближайшее время могут появиться и другие удивительные подробности. Цинзерлинг, к примеру, полагает, что перенесенный коронавирус может активизировать болезни, ранее перенесенные человеком и давно находящиеся в ремиссии. Чтобы понять, так ли это, и найти способ помочь больным, требуется долгая и кропотливая работа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России собираются отменить обязательную изоляцию для всех приезжающих в страну.

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