В России отменят обязательную изоляцию для приезжающих в страну

Россия с 15 июля отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа. Вместо этого, начиная со среды, иностранцы должны будут предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Те же требования — и к нашим соотечественникам, вернувшимся из других государств. Если справки нет — придется проходить тест уже на территории России. На это дается три дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц.