В России отменят обязательную изоляцию для приезжающих в страну

Эфирная новость 24

Прибывающим гражданам необходимо иметь при себе документ на русском или английском языке об отрицательных результатах теста на наличие коронавируса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия с 15 июля отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа. Вместо этого, начиная со среды, иностранцы должны будут предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Те же требования — и к нашим соотечественникам, вернувшимся из других государств. Если справки нет — придется проходить тест уже на территории России. На это дается три дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц.

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