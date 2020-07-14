В России отменят обязательную изоляцию для приезжающих в страну
Прибывающим гражданам необходимо иметь при себе документ на русском или английском языке об отрицательных результатах теста на наличие коронавируса.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Россия с 15 июля отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа. Вместо этого, начиная со среды, иностранцы должны будут предоставить на границе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Те же требования — и к нашим соотечественникам, вернувшимся из других государств. Если справки нет — придется проходить тест уже на территории России. На это дается три дня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот через месяц.
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