Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
Происшествие попало на камеру дрона у местного энтузиаста и любителя океана.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /AGAMI/V. Legrand, via www.imago-, Instagram @brodiemoss
Нападения акул — не редкость на побережье Австралии, где эти хищницы заплывают даже в прорытые для удобства яхтсменов каналы у жилых домов. Но недавнее происшествие с участием бычьей акулы оказалось почти уникальным, когда она напала на мелководье на крокодила. Обычно все происходит как раз наоборот.
О случившемся стало известно со страницы в Instagram популярного блогера Броди Мосса, который ведет отдельный канал на YouTube, где делится своей любовью к океану и морским обитателям. В видео видно, как маленькая юркая акула стремительно приближается к гребнистому крокодилу и пытается напасть на него, но получает в ответ мощный удар хвостом.
Скорее всего, причиной необычного поведения акулы стало желание завладеть добычей в пасти крокодила, и она потеряла бдительность.
Недавно 5-tv.ru рассказывал, что в Австралии другая акула изрядно напугала группу тинейджеров, погнавшись за ними в воде.
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