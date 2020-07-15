Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

|
Алиса Старжевская
47

Происшествие попало на камеру дрона у местного энтузиаста и любителя океана.

Фото, видео: www.globallookpress.com /AGAMI/V. Legrand, via www.imago-, Instagram @brodiemoss

Нападения акул — не редкость на побережье Австралии, где эти хищницы заплывают даже в прорытые для удобства яхтсменов каналы у жилых домов. Но недавнее происшествие с участием бычьей акулы оказалось почти уникальным, когда она напала на мелководье на крокодила. Обычно все происходит как раз наоборот.

О случившемся стало известно со страницы в Instagram популярного блогера Броди Мосса, который ведет отдельный канал на YouTube, где делится своей любовью к океану и морским обитателям. В видео видно, как маленькая юркая акула стремительно приближается к гребнистому крокодилу и пытается напасть на него, но получает в ответ мощный удар хвостом.

Скорее всего, причиной необычного поведения акулы стало желание завладеть добычей в пасти крокодила, и она потеряла бдительность.

Недавно 5-tv.ru рассказывал, что в Австралии другая акула изрядно напугала группу тинейджеров, погнавшись за ними в воде.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
«Подсаживают на гипоксию»: Петербурженка о тренингах школы «Вселенная Блаженства»
7:24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
7:22
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга и ввел санкции против КНР
7:14
«Питер — это тот город, где небо не над тобой, а вокруг тебя»
7:08
«Очень нежно!» — Пегову в прозрачном платье посетило поэтическое настроение
7:01
Неуловимые пешеходы? В России собираются остудить пыл гонщиков на электросамокатах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок