Трансгендерам и однополым парам запретят усыновлять детей и заключать браки
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в Семейном кодексе пропишут положение о том, что брак — это добровольный союз мужчины и женщины.
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который запрещает вступать в брак не только лицам одного пола, но и людям, сменившим пол. Кроме того, данная инициатива запретит таким парам усыновлять детей.
Предлагаемые изменения обусловлены поправкой в Конституцию РФ, рассказала глава временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. Речь идет о положении, которое защищает институт брака как союз мужчины и женщины, пишет ТАСС.
Отмечается, что авторами законопроекта, помимо Мизулиной, выступили сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин определил общенациональные задачи на будущее десятилетие.
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