Трансгендерам и однополым парам запретят усыновлять детей и заключать браки

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который запрещает вступать в брак не только лицам одного пола, но и людям, сменившим пол. Кроме того, данная инициатива запретит таким парам усыновлять детей.

Предлагаемые изменения обусловлены поправкой в Конституцию РФ, рассказала глава временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. Речь идет о положении, которое защищает институт брака как союз мужчины и женщины, пишет ТАСС.

Отмечается, что авторами законопроекта, помимо Мизулиной, выступили сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин определил общенациональные задачи на будущее десятилетие.