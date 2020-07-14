Трансгендерам и однополым парам запретят усыновлять детей и заключать браки

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Алиса Старжевская
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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в Семейном кодексе пропишут положение о том, что брак — это добровольный союз мужчины и женщины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov, N. Hochheimer / CHROMORANGE, Lars Hallstrom, CHROMORANGE / Bilderbox, Anton Luhr

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который запрещает вступать в брак не только лицам одного пола, но и людям, сменившим пол. Кроме того, данная инициатива запретит таким парам усыновлять детей.

Предлагаемые изменения обусловлены поправкой в Конституцию РФ, рассказала глава временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. Речь идет о положении, которое защищает институт брака как союз мужчины и женщины, пишет ТАСС.

Отмечается, что авторами законопроекта, помимо Мизулиной, выступили сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин определил общенациональные задачи на будущее десятилетие.

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