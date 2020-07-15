Долой просрочку! Россиянам предлагают платить за найденные некачественные товары

Россиян могут начать поощрять за найденные на прилавках просроченные продукты. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передает RT со ссылкой на текст документа.

По мнению парламентария, гражданин, который выявил нарушение в магазине или успел приобрести некачественный продукт, должен получить за это достойную моральную компенсацию. В частности, Власов предлагает начислять бдительным россиянам до 50% от суммы штрафа, выписанного универмагу. Сегодня его размер составляет порядка 20-30 тысяч рублей.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа [на магазин] на половину его суммы», — говорится в тексте обращения.

В заключение Василий Власов отметил, что такой экономический стимул повысит общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей некачественной продукции.

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