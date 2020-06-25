Как вернуть деньги, если товар не соответствует описанию на сайте?

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Алина Потёмкина
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В Роскачестве дали советы по возврату средств за покупки в интернете.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati, Adrian C. Nitu, Creativ Studio Heinemann, imagebroker/Michael Weber, imagebroker/Michaela Begsteiger

Заказывать товары в интернете стало популярным способом покупок уже давно. Однако нередки случаи, когда вместо понравившегося экземпляра покупатель получает нечто отличное от описания на сайте. Что делать в таких случаях, чтобы вернуть свои деньги, рассказали в Роскачестве.

В первую очередь, следует направить требование о возврате средств продавцу. Заявление составляется в свободной форме, но необходимо указать данные о фирме, где вы приобрели товар, собственные данные, способ и сроки оплаты, и, конечно же, детально описать несоответствие. К претензии нужно приложить чек, подтверждающий оплату покупки, и распечатку описания товара с сайта продавца.

Если компания не пошла на контакт и проигнорировала требование покупателя, добиваться справедливости следует уже через суд. Там можно потребовать не только возврата потраченных денег, но и компенсации.

«В иске, помимо требований о взыскании денежных средств, уплаченных за товар, и возмещении убытков, вы вправе потребовать взыскания с продавца неустойки в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки удовлетворения требований о возврате денег в сумме, рассчитанной на день вынесения решения суда, а также возмещения компенсации морального вреда (статья 15, статья 17 и статья 23 Закона РФ „О защите прав потребителей“)», — говорится в комментарии специалиста ведомства.

Кроме того, фирма, игнорирующая обращение клиента может быть оштрафована. Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли вернуть деньги за путешествия, отмененные из-за коронавируса.

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