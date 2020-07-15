Крепостное право. XXI век: дом с жильцами выставили на продажу за долги
Бывшее общежитие Баранчинского электромеханического завода было заложено в банке, чтобы спасти предприятие.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
В Свердловской области на торги выставили пятиэтажный дом, в котором проживают десятки семей.
Пятиэтажка построена еще в прошлом веке. Это здание – бывшее общежитие Баранчинского электромеханического завода. Комнаты и квартиры здесь выдавали работникам предприятия и студентам местного ПТУ. Почти все еще с середины 80-ых имеют здесь постоянную прописку.
Позже электромеханический завод оказался на грани банкротства и здание вместе с жильцами пришлось заложить в банк – под кредит, выплатить который предприятие так и не смогло.
Что будет с жильцами, выяснял Иван Литомин.
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