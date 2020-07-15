«Вы меня танком от него не уберете»: Пашаев готов до последнего защищать Ефремова

В конце прошлой неделе стало известно, что следственные действия в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова завершены и материалы направлены в суд, а адвокаты всех сторон уже ознакомились с материалами дела. Защитник Ефремова не согласен и с тем, что пострадавшая сторона заявила о выплате компенсации за смерть родственника в размере 40 миллиона рублей. На данный момент пострадавшим под делу проходят четыре человека: двое сыновей Сергея Захарова, официальна жена и брат. Пашаев заявил, что перестал вести переговоры с потерпевшими после таких требований и заверил, что 40 миллионов они вряд ли получат. Максимум, на что они могут рассчитывать — это до одного миллиона рублей моральной компенсации, рассказал он изданию StarHit.

«В деле не упоминается сумма, которую они хотят, но из достоверных источников знаю, что речь, действительно, про 40 миллионов. Наверно, Михаилу про это сообщили, но я ему посоветовал, чтобы он даже не слушал этот бред. Сказал: если вину докажут, будет компенсация морального вреда — но максимум миллион. Если бы родственники хотели договариваться, получили бы намного больше» — рассказал Эльман Пашаев.

Защитник актера также заявил, что перестал вести переговоры с семьей погибшего Захарова после того, как дело превратилось для его семьи в источник дохода. По сведениям Пашаева, за один поход в эфир ток-шоу на федеральных каналах, родственники погибшего получают около 350 тысяч рублей. Он напомнил, что с момента аварии вышло порядка пяти выпусков на разных программах с их участием.

«Подождите. Это вообще что такое? Там что на иждивении несовершеннолетние дети, инвалиды или студенты, которые учатся на платной основе? Все дети, слава Богу, большие, здоровые, самостоятельные. С женой Захаров 22 года не проживал. Да, Ефремов готов был компенсировать моральный вред, но не такими суммами», — прокомментировал он изданию.

Родственники погибшего Сергея Захарова и их адвокат Александр Добровинский в эфире ток-шоу Андрея Малахова 9 июля 2020-го. Фото: YouTube.com

Также стало известно, что следователь переквалифицировал дело на более тяжелую часть статьи, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Изначально на Ефремова было заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Вторая часть статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас актер проходит по пункту «а» части 4, которая дает возможность суду ограничить свободу. Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев с этим не согласен. Кроме того, он опроверг информацию, что Михаил Ефремов планирует сменить адвоката.

«Вы меня танком от него не уберете, — заверил адвокат. — Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают — для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят. К сожалению, не получится. Я его забрал домой одним днем, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления — только под стражу. После этого вообще нормально отказываться? У нас с Михаилом очень доверительные и теплые отношения», — поставил точку Пашаев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что по словал Эльмана Пашаева, «все интересное» будет в суде.