«Он себя терзает»: Иван Охлобыстин о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым

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Виктория Андреева
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Актер рассказал, что обсудил с другом и коллегой незадолго до смертельного ДТП.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Именитый российский актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин рассказал подробности последнего разговора с Михаилом Ефремовым, незадолго до смертельного ДТП с его участием.

По словам Охлобыстина, он часто звонил коллеге, чтобы обсудить насущные дела. В частности, последний диалог состоялся примерно за неделю до трагедии.

«Последний раз я с ним основательно разговаривал буквально за неделю до ДТП, отдал пьесу, мы, в принципе, довольно часто созванивались. Да каждые десять минут буквально. А потом я уехал на дачу», — отметил в беседе со Starhit друг и коллега Ефремова.

Вместе с тем актер признался, что узнал об ужасном происшествии одним из первых, однако не смог связаться с Михаилом, поскольку его задержали, а затем отправили под домашний арест. Сегодня о состоянии Ефремова Охлобыстин узнает лишь через его супругу Софью.

«Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается. Каждый день звоню ей, спрашиваю: „Как дела, Софья?“. Все-таки это наши близкие люди, он крестный моей старшей дочери, мой родственник. Мы прихожане одного храма, сделали столько спектаклей, во многих проектах работали вместе. В конце концов, мы старинные друзья», — заметил Иван.

Говоря о причинах трагедии, Охлобыстин открыто заявляет, что считает поступок Ефремова «человеческой безалаберностью». При этом подчеркивает, что нисколько не оправдывает товарища. По мнению актера, Михаил — прекрасный друг, готовый выручить в любой ситуации. Однако даже все его человеческие достоинства не отменяют того факта, что по вине артиста умер человек.

«Я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль. <…> Могу сказать, что у Ефремова нынешнее окружение все пьющее — за редким исключением. <…> Парадокс в том, что сейчас все осуждают того Михаила, какого сами хотели видеть — веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана. Он очень нравился стране. Но, как только случилась катастрофа, это все из положительного фактора превратилось в отрицательный», — подытожил Охлобыстин.

Смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы поздно вечером 8 июня. Артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lada. Водитель отечественной машины скончался на следующее утро в больнице.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места пьяного ДТП при участии Михаила Ефремова.

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