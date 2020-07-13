В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Эфирная новость 21

В столичном регионе ожидаются гроза и усиление ветра.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В российских регионах устраняют последствия непогоды. Так, на Дагестан обрушились мощные ливни. Всего за два часа в республике выпала половина месячной нормы осадков. И это спровоцировало сход селевых потоков.

Для некоторых водителей они стали полной неожиданностью, их машины увязли в глине. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за оползней несколько горных аулов оказались отрезаны от большой земли, в эти минуты рабочие расчищают завалы.

Ливни и град обрушились и на Краснодарский край. В Белореченске побиты десятки машин. У местных фермеров — погиб урожай. Затоплены улицы также в Мурманске и Смоленске.

А в Петербурге ураган повалил несколько десятков деревьев. Одно из них упало на женщину в парке, ее госпитализировали. В ближайшее время циклон придет и в Москву. Сегодня в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение о грозе в Москве действует с 11 часов 13 июля до 11 часов 15 июля, о ветре — с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля. Предупреждение о грозе в Подмосковье действует с 10 часов 13 июля до 11 часов 15 июля, о ветре — с 10 часов 13 июля до 8 часов 15 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России.

Тема:
Погода
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