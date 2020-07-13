В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе ожидаются гроза и усиление ветра.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В российских регионах устраняют последствия непогоды. Так, на Дагестан обрушились мощные ливни. Всего за два часа в республике выпала половина месячной нормы осадков. И это спровоцировало сход селевых потоков.
Для некоторых водителей они стали полной неожиданностью, их машины увязли в глине. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за оползней несколько горных аулов оказались отрезаны от большой земли, в эти минуты рабочие расчищают завалы.
Ливни и град обрушились и на Краснодарский край. В Белореченске побиты десятки машин. У местных фермеров — погиб урожай. Затоплены улицы также в Мурманске и Смоленске.
А в Петербурге ураган повалил несколько десятков деревьев. Одно из них упало на женщину в парке, ее госпитализировали. В ближайшее время циклон придет и в Москву. Сегодня в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Предупреждение о грозе в Москве действует с 11 часов 13 июля до 11 часов 15 июля, о ветре — с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля. Предупреждение о грозе в Подмосковье действует с 10 часов 13 июля до 11 часов 15 июля, о ветре — с 10 часов 13 июля до 8 часов 15 июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России.
- 13 июл
- Аномальное «осеннее» похолодание ожидается в центре европейской части России
- 11 июл
- «Это что-то небывалое»: синоптики объяснили погодные аномалии в России
- 10 июл
- Грозы, молнии, аномальная жара: погода продолжает испытывать россиян на прочность
- 9 июл
- Без света и под водой: видео последствий мощного урагана в Калужской и Тульской областях
- 9 июл
- Смерчи и сильные ливни обрушились на Краснодарский край — впечатляющее видео
- 8 июл
- Аномальная жара грозит катастрофой югу России
- 8 июл
- Сорванные крыши, искореженные автомобили: видео последствий мощного урагана в РФ
- 8 июл
- Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде
- 8 июл
- Москвичей ждет редкое климатическое явление «температурного градиента»
- 8 июл
- Сенчукову и Рыбина с сачком едва не сдуло во время шторма — забавное видео
Читайте также
77%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?