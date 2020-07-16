Историческому проекту «Союз-Аполлон» 45 лет: как космонавты впервые встретились на орбите?
Совместный полет кораблей «Союза» и «Аполлона», который состоялся в 15 июля 1975 года, стал основой международного сотрудничества в космической деятельности.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: YouTube / Роскосмос ТВ ; 5-tv.ru
15 июля — юбилейная дата в истории космонавтики, 45 лет назад стартовал один из самых дерзких экспериментов мировой науки. Союз — Аполлон. Так называют его у нас, Аполлон-Союз — зеркалят в США. Даже в порядке слов — соперничество.
Стыковка советского и американского корабля готовилась вопреки всему — начиная с техники: разные системы, разные узлы, космонавты и астронавты даже дышали разным воздухом. И конечно, вопреки идеологии — два полюса холодной войны превратили планету Земля в беспокойное место: в Германии в 1975-м советские специалисты помогли достроить стену, во Вьетнаме американцы бежали из последнего оплота — Сайгона.
Но наверху все было тихо и мирно. Пять лет научных изысканий, два с половиной года экспериментов и наконец почти трое суток кропотливой работы на орбите — все ради того, чтобы стыковка состоялась. Когда в звенящей космической пустоте раздался осторожный стук в крышку люка и немного неожиданный в такой ситуации вопрос «кто там?» — по-русски. Как Восток встретил Запад, вспомнил корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный. Подробности в репортаже.
Читайте также
77%
-0.33 80.84
0.22
Нашли ошибку?