Историческому проекту «Союз-Аполлон» 45 лет: как космонавты впервые встретились на орбите?

15 июля — юбилейная дата в истории космонавтики, 45 лет назад стартовал один из самых дерзких экспериментов мировой науки. Союз — Аполлон. Так называют его у нас, Аполлон-Союз — зеркалят в США. Даже в порядке слов — соперничество.

Стыковка советского и американского корабля готовилась вопреки всему — начиная с техники: разные системы, разные узлы, космонавты и астронавты даже дышали разным воздухом. И конечно, вопреки идеологии — два полюса холодной войны превратили планету Земля в беспокойное место: в Германии в 1975-м советские специалисты помогли достроить стену, во Вьетнаме американцы бежали из последнего оплота — Сайгона.

Но наверху все было тихо и мирно. Пять лет научных изысканий, два с половиной года экспериментов и наконец почти трое суток кропотливой работы на орбите — все ради того, чтобы стыковка состоялась. Когда в звенящей космической пустоте раздался осторожный стук в крышку люка и немного неожиданный в такой ситуации вопрос «кто там?» — по-русски. Как Восток встретил Запад, вспомнил корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный. Подробности в репортаже.