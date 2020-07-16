Историческому проекту «Союз-Аполлон» 45 лет: как космонавты впервые встретились на орбите?

Эфирная новость 12

Совместный полет кораблей «Союза» и «Аполлона», который состоялся в 15 июля 1975 года, стал основой международного сотрудничества в космической деятельности.

Фото, видео: YouTube / Роскосмос ТВ ; 5-tv.ru

15 июля — юбилейная дата в истории космонавтики, 45 лет назад стартовал один из самых дерзких экспериментов мировой науки. Союз — Аполлон. Так называют его у нас, Аполлон-Союз — зеркалят в США. Даже в порядке слов — соперничество.

Стыковка советского и американского корабля готовилась вопреки всему — начиная с техники: разные системы, разные узлы, космонавты и астронавты даже дышали разным воздухом. И конечно, вопреки идеологии — два полюса холодной войны превратили планету Земля в беспокойное место: в Германии в 1975-м советские специалисты помогли достроить стену, во Вьетнаме американцы бежали из последнего оплота — Сайгона.

Но наверху все было тихо и мирно. Пять лет научных изысканий, два с половиной года экспериментов и наконец почти трое суток кропотливой работы на орбите — все ради того, чтобы стыковка состоялась. Когда в звенящей космической пустоте раздался осторожный стук в крышку люка и немного неожиданный в такой ситуации вопрос «кто там?» — по-русски. Как Восток встретил Запад, вспомнил корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный. Подробности в репортаже.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Видео: Пловцы-экстремалы впервые проплывут 160 километров по заливу во Владивостоке
9:15
Ксения Бородина призналась, что ее дочери не приучены к домашним делам
9:04
Куда пропали миллиарды? — АО «ДОМ.рф» подозревают в коррупции
9:00
Историческому проекту «Союз-Аполлон» 45 лет: как космонавты впервые встретились на орбите?
8:52
«Готова была стать второй женой»: Сати Казанова о романе с женатым олигархом
8:41
Дальше — хуже? В России может возрасти число обманутых дольщиков

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Первый ролик с Пугачевой в TikTok моментально стал мегапопулярным
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок