«Наскибидибил»: Лидер Little Big стал обладателем своего первого Porsche и уже дал ему имя
На видео, которое выложил в сеть Илья Прусикин, он забирает из салона новенький автомобиль.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin
Лидер группы Little Big Илья Прусикин похвастался, что стал обладателем новенького Porsche Cayenne, стоимостью около семи миллионов рублей. На своей странице в Instagram артист выложил видео, на котором забирает из салона сверкающий черный автомобиль.
«Все… Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche!» — подписал ролик Прусикин.
На кадрах сотрудники салона торжественно срывают с автомобиля чехол и Илья нежно поглаживает машину по капоту, приговаривая, что назовет своего нового «друга» Антоном.
«Пахнет прям новым поршом», — восхищенно замечает музыкант, садясь на водительское сиденье и озираясь по сторонам.
Поклонники Little Big порадовались за артиста и наперебой поздравляют его в комментариях.
«Поздравляем. Заслужил».
«Наскибидибил».
«Не нагипноденсил, а купил».
«Ильич, с опоршением!», — пишут фанаты.
Однако приобретение Прусикина оценили не все. Некоторым показалось, что машина слишком «понтовая» и не соответствует духу творчества музыканта.
«Илюха, ты же выше Кайена! Ты же поэт!» — возмутился кто-то.
«А это Каен купе! Так что остаюсь поэтом», — парировал новоявленный обладатель Porsche.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группу Little Big, недавно взорвавшую сеть клипами на хиты UNO, Hypnodancer и Skibidi, обвинили в плагиате композиций американского коллектива The Black Eyed Peas.
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