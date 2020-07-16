«Наскибидибил»: Лидер Little Big стал обладателем своего первого Porsche и уже дал ему имя

Лидер группы Little Big Илья Прусикин похвастался, что стал обладателем новенького Porsche Cayenne, стоимостью около семи миллионов рублей. На своей странице в Instagram артист выложил видео, на котором забирает из салона сверкающий черный автомобиль.

«Все… Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche!» — подписал ролик Прусикин.

Instagram @iliyaprusikin

На кадрах сотрудники салона торжественно срывают с автомобиля чехол и Илья нежно поглаживает машину по капоту, приговаривая, что назовет своего нового «друга» Антоном.

«Пахнет прям новым поршом», — восхищенно замечает музыкант, садясь на водительское сиденье и озираясь по сторонам.

Поклонники Little Big порадовались за артиста и наперебой поздравляют его в комментариях.

«Поздравляем. Заслужил».

«Наскибидибил».

«Не нагипноденсил, а купил».

«Ильич, с опоршением!», — пишут фанаты.

Однако приобретение Прусикина оценили не все. Некоторым показалось, что машина слишком «понтовая» и не соответствует духу творчества музыканта.

«Илюха, ты же выше Кайена! Ты же поэт!» — возмутился кто-то.

«А это Каен купе! Так что остаюсь поэтом», — парировал новоявленный обладатель Porsche.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группу Little Big, недавно взорвавшую сеть клипами на хиты UNO, Hypnodancer и Skibidi, обвинили в плагиате композиций американского коллектива The Black Eyed Peas.