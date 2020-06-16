«Снята под копирку»: композитор призвал обвиненных в плагиате Little Big быть оригинальнее
Автор музыки для популярных в России хитов Отто Нотман дал подробный комментарий по композициям петербургского коллектива.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband, 5-tv.ru
Композитор Отто Нотман, являющийся автором песен таких исполнителей как Вера Брежнева, Анита Цой и группы Чили, рассказал, справедливы ли обвинения, предъявляемые группе Little Big в плагиате композиций американского коллектива The Black Eyed Peas.
Прослушав все три композиции Little Big, которые, как утверждают пользователи соцсетей, чересчур схожи с треками хип-хоп команды из США, Нотман пришел к выводу, что песня Go Bananas была полностью «снята под копирку» с The Black Eyed Peas.
«Ребята, это ту мач. Если вы основываетесь на мощных хитах зарубежных исполнителей, делайте это как-то так, чтобы оно не было настолько похоже», — прокомментировал композитор.
Что касается других песен петербургского коллектива, то они, по мнению Нотмана, схожи с треками The Black Eyed Peas, но все же не в такой степени, как Go Bananas.
Нотман подчеркнул, что вся отечественная поп-музыка так или иначе ориентирована на западное звучание, но при этом в России стараются «заниматься копированием» талантливо, оригинально и по-своему.
«Мы можем взять любой трек и на основе грува, мелодизма и гармонии создать свой трек, но прямо под копирку брать мелодию и накладывать на него похожие свои голоса, такого не должно быть у артистов, которые зарекомендовали себя», — сказал Нотман.
По его мнению, Little Big является сформировавшимся коллективом, который должен делать оригинальную музыку и не заимствовать у других артистов мелодии.
Вместе с тем, композитор предположил, что группа могла купить права на использование треков у The Black Eyed Peas. В этом случае, заявил Нотман, «все по-честному».
Однако, даже в этой ситуации композитор призвал петербургскую команду исполнять оригинальные песни и не увлекаться копированием.
«У проекта, который должен был представлять страну на Евровидении, звучание трека должно быть более оригинальным, пускай даже построенное на звучании западного хита», — подытожил Нотман.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что некоторые пользователи соцсетей посчитали, что такие песни группы Little Big как Uno и Go Bananas схожи с My Humps коллектива The Black Eyed Peas, а композиция I'm OK напоминает Scream & Shout. Мнения слушателей разделились — одни признались в том, что разочаровались в своих идолах, другие — что схожесть хитов сильно преувеличена.
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