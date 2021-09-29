Что дети Дианы Арбениной знают о своем отце

Российский музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала в интервью изданию Дни.ру как воспитывает своих детей, об их отце и о влиянии известной фамилии на их жизнь.

Звезда подчеркнула, в семье Арбениных нет запретных тем. Например, дети, десятилетние двойняшки Марта и Артем, спрашивают, почему их отец не живет с ними — на все вопросы, в том числе и этот, она отвечает честно.

Также Марта и Артем уже сейчас понимают, когда люди обращаются к ним именно в связи с известной фамилией. Сама же Арбенина не разделяет идею использовать фамилию для получения каких-то благ.

«Марта мне недавно сказала: „Я сразу понимаю, если люди хотят со мной общаться, потому что у меня такая мама“. Я говорю: „А как ты это видишь?“ — „Не знаю. Мне сразу понятно, когда льстят“. Спрашиваю: „И что ты делаешь?“ Она: „Не общаюсь“. Так вот, использовать фамилию как блат для получения благ мне претит. И я уж точно не буду пополнять ряды тех, кто заносит бабло в институт, чтобы дети там учились», — рассказывает музыкант.

Делится Арбенина с двойняшками и своими новыми песнями. Однако напрямую их мнение она не спрашивает: музыкант считает, что в их возрасте намного больше о реакции говорит мимика и поведение, чем слова. Например, когда они начинают танцевать, это означает, что удалась ритм-секция, а если подпевают, получился хороший текст.

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