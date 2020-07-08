Арбенина рассказала, как родилось название нового альбома «Ночных снайперов»
Одиннадцатая по счету пластинка рок-группы вышла 8 июля.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Петербургская группа «Ночные Снайперы» выпустила одиннадцатый студийный альбом. Солистка коллектива Диана Арбенина рассказала в интервью «Национальной Службе Новостей», почему пластинка получила такое короткое и емкое имя — «O2».
«Название пластинки намекает нам на один из самых важных элементов химической таблицы Менделеева. Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновления концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», — провела параллель Арбенина.
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⚡️О2 — новый альбом @_diana_arbenina @thenightsnipers! ⚡️⠀ ⠀ Рок-н-ролл о любви и чувственности, доведенный до совершенства. Дерзость, отчаянная жажда свободы действия и влюбленность в каждую секунду нашей быстротечной жизни. ⠀ ⠀ Этот альбом еще раз напоминает, что любовь — это действие. Свобода — в нас. А сила — в движении. Здесь не место для тайн, каждая композиция сразу, с первых тактов заявляет о себе, не оставляя ненужной пелены, которой так любят блеснуть молодые музыканты. Зрелый, сыгранный альбом музыкантов, знающих и любящих свое дело.⠀ ⠀ Уже в сети! 🙌⠀ Ссылка в профиле 👆⠀ #дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы #thenightsnipers #О2 #новыйальбом
Увидел свет альбом 8 июля. Еще в конце предыдущего месяца артистка, как писал 5-tv.ru, интриговала публику и не желала раскрыть ни названия, ни даты релиза новой пластинки. Однако тогда Арбенина рассказала, какие чувства испытывает, окончив работу над своим музыкальным детищем.
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