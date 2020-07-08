Арбенина рассказала, как родилось название нового альбома «Ночных снайперов»

Петербургская группа «Ночные Снайперы» выпустила одиннадцатый студийный альбом. Солистка коллектива Диана Арбенина рассказала в интервью «Национальной Службе Новостей», почему пластинка получила такое короткое и емкое имя — «O2».

«Название пластинки намекает нам на один из самых важных элементов химической таблицы Менделеева. Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновления концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», — провела параллель Арбенина.

Увидел свет альбом 8 июля. Еще в конце предыдущего месяца артистка, как писал 5-tv.ru, интриговала публику и не желала раскрыть ни названия, ни даты релиза новой пластинки. Однако тогда Арбенина рассказала, какие чувства испытывает, окончив работу над своим музыкальным детищем.