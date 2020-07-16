Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие COVID

Уникальное достижение российских ученых — в новосибирском институте молекулярной и клеточной биологии, впервые в лаборатории получили антитела, которые нейтрализуют коронавирус. Это результат кропотливой трехмесячной работы.

Клонированные антитела точно так же как приобретенные после болезни блокируют взаимодействие вируса с клетками человеческого тела. То есть просто не дают распространяться заражению. Это открытие поможет создать препараты для терапии и профилактики COVID-19.

Клонирование антител — процесс пока довольно сложный и дорогой. В массовом производстве проще вакцина. Сейчас в России разрабатывается более двух десятков препаратов. И первая группа добровольцев, которые испытали на себе первую российскую вакцину от COVID-19 выписались домой.

Как они себя чувствуют, когда уже от тестов перейдем к производству, выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 сформировала стойкий иммунитет у добровольцев.