В ЦИК допустили возможность переноса даты Единого дня голосования в 2020 году

Сентябрь — не самое удачное время для проведения Единого дня голосования в 2020 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания экспертной площадки по вопросам проведения выборов.

По мнению государственного деятеля, необходимость переноса даты обусловлена целым рядом причин. В частности, Памфилова считает неудобным, что Единый день голосования приходится на начало учебного года.

Так, если в 2020 году выборы будут длиться порядка нескольких дней (равно, как и голосование по поправкам к Конституции РФ), то это неизбежно приведет к корректировке учебного плана, ведь около 100 тысяч избирательных участков расположены в школах. Голосование фактически займет пятницу, субботу, воскресенье и даже четверг, когда сотрудники образовательных учреждений будут вынуждены осуществлять всю необходимую подготовку.

«Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть… Если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много [в комиссиях]», — заметила Элла Памфилова.

В среду, 15 июля, Госдума во втором чтении одобрила законопроект, разрешающий, в частности, проведение выборов в течение нескольких дней. Комментируя ситуацию, государственный деятель напомнила, что «в особых случаях» ЦИК РФ имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в процедуру проведения голосования. По мнению Памфиловой, таковой можно счесть ситуацию с пандемией COVID-19.

Согласно действующему законодательству, в 2020 году Единый день голосования должен состоятся 13 сентября.

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