В ЦИКе назвали регионы, где могут внедрить практику дистанционного голосования

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Элла Памфилова считает, что в первую очередь успех новшества будет зависеть от желания самих субъектов.

В ЦИКе назвали регионы, где могут внедрить практику дистанционного голосования

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Центризбирком назвал регионы, которые могут внедрить практику дистанционного голосования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ЦИК.

По словам Эллы Памфиловой, освоение новых форматов прежде всего зависит от желания самих субъектов. А оно есть. В числе наиболее подготовленных к этой процедуре Татарстан, Петербург, Красноярский край, Карелия.

«Дистанционка» актуальна также для субъектов крайнего Севера, где можно максимально облегчить и удешевить процедуру. Впрочем, по мнению экспертов, прежде чем внедрять электронное голосование, необходимо решить некоторые технические проблемы.

Важно сохранить тайну выборов и в то же время сделать их наиболее прозрачными. Нужна также надежная защита от хакерских вмешательств.

Во время голосования по поправкам в Конституцию «дистанционку» опробовали Москва и Нижегородская область. Таким образом, свой выбор сделали более одного миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, длившееся на протяжении недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.

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