«Подсыпал ей наркотики»: родители Насти Тропи винят в гибели дочери ее бойфренда

Родители трагически погибшей на Бали юной блогерши Насти Тропи заявили, что виноват в смерти их дочери может быть ее парень по имени Виктор, пишет Starhit.ru.

Смерть девушки, в 15 лет уже заработавшей блогерством свой первый миллион, продолжает обрастать новыми подробностями. Если изначально говорилось о том, что смерть в результате несчастного случая с байком произошла по причине ссоры Насти с отцом Андреем, то теперь он активно подозревает в причастности ее бойфренда Виктора.

Виктор — мотоинструктор на Бали, который обучал Настю управлению байком, основным средством передвижения на курорте. У них быстро начался роман, но был он отнюдь не бескорыстным: Настя продолжала платить за уроки, хотя они с Виктором стали жить вместе.

По мнению родителей Тропицель, высказанному в эфире YouTube-шоу «Пушка», парень мог подсадить их дочь на наркотики или тайком подсыпать ей что-то в еду. У Насти изменилось поведение, она стала часто ссориться с близкими, а затем погибла.

Благодаря многочисленным знакомым Насти родителям удалось установить, что Виктор увлекается эзотерикой, слаб по части женского пола, на него часто жаловались за непрофессионализм и полученные из-за неправильного инструктажа травмы. На кремации он вел себя крайне подозрительно, а позже и вовсе начал с удовольствием делиться в соцсетях пикантными подробностями их с Настей интимной жизни.

«Он ее связывал, измывался над ней так, что она рыдала», — плачут ознакомившиеся с его откровениями родители, полагая, что все непотребства Виктор с их дочерью проворачивал против ее воли.

Андрей Тропицель также заявил, что вместе с телом дочери прибыла лишь часть ее багажа — отсутствовали самые дорогие наряды и приличная сумма наличных, которая была у нее на Бали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли похороны Насти Тропи.