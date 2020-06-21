Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
На момент трагедии девушке было всего 18 лет.
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Фото, видео: Instagram @nastyatropi, Социальные сети
Друзья сообщили о смерти блогера Насти Тропицель (Тропи), ставшей миллионершей в 15 лет. Информацию также подтвердили близкие люди Насти — сестра и молодой человек.
По предварительным данным, трагедия произошла на Бали. 18-летняя девушка разбилась на собственном мотоцикле во время поездки.
«Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», — написал один из пользователей Instagram.
Известно, что сама Настя всегда позиционировала себя как блогера, способного вдохновить людей на необычные свершения. В частности, «вдохновляла делать то, что нельзя». Только в Instagram у девушки насчитывается более миллиона фолловеров.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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