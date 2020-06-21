Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали

Друзья сообщили о смерти блогера Насти Тропицель (Тропи), ставшей миллионершей в 15 лет. Информацию также подтвердили близкие люди Насти — сестра и молодой человек.

Соц. сети

По предварительным данным, трагедия произошла на Бали. 18-летняя девушка разбилась на собственном мотоцикле во время поездки.

«Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», — написал один из пользователей Instagram.

Известно, что сама Настя всегда позиционировала себя как блогера, способного вдохновить людей на необычные свершения. В частности, «вдохновляла делать то, что нельзя». Только в Instagram у девушки насчитывается более миллиона фолловеров.

Instagram @nastyatropi

Обстоятельства случившегося уточняются.