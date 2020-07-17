Видео: рейсовый автобус сгорел дотла после ДТП под Липецком

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Алина Потёмкина
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В результате ДТП едва не сгорели почти 40 человек. Госпитализированы были трое.

Фото, видео: МЧС России/ТАСС / Григорьев Максим

Десятки пассажиров рейсового автобуса едва не стали жертвами пожара после столкновения с «Газелью» на трассе М-4 в Липецкой области. Видео жутких последствий аварии показали в МЧС.

По предварительной информации, столкновение произошло, когда автобус, шедший по маршруту «Донецк — Санкт-Петербург», протаранил «Газель», стоявшую у обочины в попутном направлении.

В МВД сообщают о трех пострадавших: ими стали оба водителя транспортных средств, а также пассажирка автобуса. Все они были госпитализированы. Данные МЧС говорят о пяти пострадавших. При этом в обоих ведомствах отмечают, что жертв нет.

По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе один ребенок. Пожар, начавшийся после столкновения, оперативно потушили пожарные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС прокомментировали огненное ДТП под Липецком.

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