Рейсовый автобус с людьми вспыхнул после столкновения с «Газелью» под Липецком

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Алина Потёмкина
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Авария произошла на трассе М-4. Сотрудники МЧС уточняют число пострадавших.

Фото, видео: МЧС России

Десятки людей едва не погибли в огненном ДТП под Липецком. На трассе М-4 в Липецкой области произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Донецк — Санкт-Петербруг», и микроавтобуса «Газель».

Столкновение спровоцировало пожар, который оперативно удалось потушить прибывшим на место пожарным. В рейсовом автобусе в момент ДТП находились 39 человек, в том числе один ребенок. По разным данным, в аварии пострадали от трех до восьми человек, жертв нет. Однако имеется информация, что состояние двоих оценивается как тяжелое. Об этом 5-tv.ru сообщил ответственный по гарнизону начальник ОП 10 ПСЧ, лейтенант внутренней службы Владимир Бирюков.

МЧС РФ

«Сегодня в 2:00 ночи на пульт части поступило сообщение о ДТП на 375 километре трассы М-4 „Дон“ Елецкого района. Произошло столкновение автомобиля „Газель“ и рейсового автобуса „Донецк — Санкт-Петербург“. После чего автобус загорелся. В результате происшествия есть пострадавшие, погибших нет. Пожар ликвидирован», — сообщили в МЧС.

На данный момент обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru показывал, как две иномарки не поделили перекресток в центре Петербурга.

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