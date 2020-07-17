«Я с ней рядом не лежал!»: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой

В белорусском Витебске прошел фестиваль «Славянский базар», на который слетелись все звезды российского шоу-бизнеса. Филипп Киркоров примчал на частном самолете в золотом наряде и видимо, так впечатлился происходящим и получением именной звезды, что дал откровенное интервью журналистам KP.RU. На замечание корреспондента о том, что Алла Пугачева получила заветную звезду в 2006-м, а Киркоров только в 2020-м и бывших супругов буквально «положили» вместе, артист ответил, что лежит рядом с Таисией Повалий.

«Нет, меня уложили не рядом с Пугачевой! Я лежу рядом с Таисией Повалий!» — отрекся он от соседства с Аллой Борисовной.

Певец также рассказал, что сейчас между ним и Примадонной нет никаких отношений, но он благодарен Пугачевой и испытывает к ней любовь. Правда, домами они не дружат и она даже не подписана на бывшего мужа в Instagram.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить. Я же вижу — в отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров поделился подробностями своей сексуальной жизни на фестивале в Витебске. По словам артиста, он практикует секс без обязательств.