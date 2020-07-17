Жуткие кадры: военный «Урал» раздавил «Ниву» и «Газель» под Ярославлем
Авария произошла утром 17 июля на Ярославском шоссе в районе поселка Петровское.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/yarchat
Военный «Урал» смял в лепешку «Ниву» и кабину грузовой «Газели» на трассе под Ярославлем. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром 17 июля на Ярославском шоссе в районе поселка Петровское.
По предварительной информации, колонна военных грузовиков шла по автодороге в сопровождении патрульной машины автоинспекторов. Между «Уралами» при невыясненных обстоятельствах затесались «Газель» сети алкогольных магазинов и внедорожник «Нива». В определенный момент водитель впередиидущего военного автомобиля, предположительно, резко затормозил.
«Урал», ехавший позади гражданских транспортных средств, догнал их и смял в лепешку. На кадрах, снятых очевидцами, видны в буквальном смысле расплющенные кабина «Газели» и кузов «Нивы».
По неподтвержденным данным, жертвами страшной аварии стали три человека. Другие подробности устанавливаются.
Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Западного военного округа, на месте происшествия присутствуют сотрудники ВАИ.
«17 июля 2020 года в 10 часов (МСК) на автодороге Москва — Ярославль в районе населенного пункта Петровское в ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейсовый автобус сгорел дотла после ДТП под Липецком.
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