Жуткие кадры: военный «Урал» раздавил «Ниву» и «Газель» под Ярославлем

Военный «Урал» смял в лепешку «Ниву» и кабину грузовой «Газели» на трассе под Ярославлем. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром 17 июля на Ярославском шоссе в районе поселка Петровское.

По предварительной информации, колонна военных грузовиков шла по автодороге в сопровождении патрульной машины автоинспекторов. Между «Уралами» при невыясненных обстоятельствах затесались «Газель» сети алкогольных магазинов и внедорожник «Нива». В определенный момент водитель впередиидущего военного автомобиля, предположительно, резко затормозил.

«Урал», ехавший позади гражданских транспортных средств, догнал их и смял в лепешку. На кадрах, снятых очевидцами, видны в буквальном смысле расплющенные кабина «Газели» и кузов «Нивы».

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По неподтвержденным данным, жертвами страшной аварии стали три человека. Другие подробности устанавливаются.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Западного военного округа, на месте происшествия присутствуют сотрудники ВАИ.

«17 июля 2020 года в 10 часов (МСК) на автодороге Москва — Ярославль в районе населенного пункта Петровское в ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейсовый автобус сгорел дотла после ДТП под Липецком.