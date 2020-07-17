На волне добра: В Петербурге пройдет благотворительная регата «Свет. Дети»
В одном из главных мероприятий сезона примут участие яхтсмены и простые горожане.
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Фото, видео: Пятый канал
Необычное мероприятие со спортивным интересом пройдет в Санкт-Петербурге 2 августа. В благотворительной регате «Свет. Дети» примут участие яхтсмены Северной столицы, представители бизнеса, образования, медицины и молодежь с активной жизненной позицией и конечно же, Пятый канал.
Десять команд на яхтах класса Л-6 посоревнуются друг с другом за призовые места и помогут детям, которые страдают онкологическими заболеваниями. Призовой фонд регаты «Свет. Дети» в 2020 году составляет 631 791 рубль.
Целью благотворительного заплыва является привлечение внимания к проблеме детской онкологии и сбор средств для детей, страдающих этим заболеванием. Все средства, которые удастся собрать фонду «Свет» — главному организатору мероприятия, будут направлены в семьи и медицинские учреждения. Также у победителей появится шанс лично передать помощь маленьким россиянам. Жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в регате, купить билет на специальный теплоход в качестве зрителя и сделать пожертвование.
История события началась в 2018-м, когда яхтсмены Анна и Никита Бриллиантовы обратились в фонд «Свет» с желанием помогать детям. Чтобы собрать деньги, супруги решили на протяжении всего летнего сезона выходить в акваторию Финского залива на яхте «Онега» и обучать яхтингу. В прошлом году вокруг Никиты и Анны объединились капитаны яхт класса Л-6, агентство «Яхтенные сезоны», Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов и Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб, чтобы 16 июня 2019 года провести регату в помощь детям, проходящим лечение в онкологических клиниках. Пятый канал выступает информационным спонсором и одним из участников регаты «Свет. Дети».
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