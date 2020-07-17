Рост внутреннего туризма привел к повышенному спросу на топливо в России
Нефтеперерабатывающие предприятия уже готовы ответить на растущее потребление и снова нарастить объемы производства.
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Фото, видео: ТАСС / SYCHKOVA EKATERINA, 5-tv.ru
Активизация внутреннего туризма привела к повышению спроса на автомобильное топливо. Россияне предпочитают ездить в отпуска на машинах и, по словам замминистра энергетики Павла Сорокина, сейчас потребление бензина и дизеля существенно выше, чем летом прошлого года. Нефтеперерабатывающие предприятия уже готовы ответить на растущий спрос и снова нарастить объемы производства.
«Рекомендуем всем компаниям тот дополнительный объем добычи, который будет в августе, направить на дозагрузку нефтеперерабатывающих заводов дополнительно. Потому что мы считаем, что экономика уже это будет позволять», — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.
На следующей неделе Минэнерго обсудит с нефтяными компаниями досрочную отмену запрета на импорт топлива. Планировалось, что он должен был действовать до 1 октября.
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