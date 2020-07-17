Рост внутреннего туризма привел к повышенному спросу на топливо в России

Эфирная новость 11

Нефтеперерабатывающие предприятия уже готовы ответить на растущее потребление и снова нарастить объемы производства.

Фото, видео: ТАСС / SYCHKOVA EKATERINA, 5-tv.ru

Активизация внутреннего туризма привела к повышению спроса на автомобильное топливо. Россияне предпочитают ездить в отпуска на машинах и, по словам замминистра энергетики Павла Сорокина, сейчас потребление бензина и дизеля существенно выше, чем летом прошлого года. Нефтеперерабатывающие предприятия уже готовы ответить на растущий спрос и снова нарастить объемы производства.

«Рекомендуем всем компаниям тот дополнительный объем добычи, который будет в августе, направить на дозагрузку нефтеперерабатывающих заводов дополнительно. Потому что мы считаем, что экономика уже это будет позволять», — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

На следующей неделе Минэнерго обсудит с нефтяными компаниями досрочную отмену запрета на импорт топлива. Планировалось, что он должен был действовать до 1 октября.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.71
0.48 81.68
0.45
Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля

Последние новости

21:50
Рост внутреннего туризма привел к повышенному спросу на топливо в России
21:36
«Добрый пельмень»: Пухляш Красилов заменил боксерскую грушу Гном Гномычу
21:24
Видео: Пожилого мужчину унесло потоком воды на улице в Ростове-на-Дону
21:23
В Киеве произошел взрыв у метро «Шулявская» — фото
21:17
«Сначала жалели, что не встретились в 20»: Песков о семейной жизни с Навкой
21:12
Масштабная проверка боеготовности ВС России завершится 21 июля

Сейчас читают

«Сначала жалели, что не встретились в 20»: Песков о семейной жизни с Навкой
Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок