Рост внутреннего туризма привел к повышенному спросу на топливо в России

Активизация внутреннего туризма привела к повышению спроса на автомобильное топливо. Россияне предпочитают ездить в отпуска на машинах и, по словам замминистра энергетики Павла Сорокина, сейчас потребление бензина и дизеля существенно выше, чем летом прошлого года. Нефтеперерабатывающие предприятия уже готовы ответить на растущий спрос и снова нарастить объемы производства.

«Рекомендуем всем компаниям тот дополнительный объем добычи, который будет в августе, направить на дозагрузку нефтеперерабатывающих заводов дополнительно. Потому что мы считаем, что экономика уже это будет позволять», — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

На следующей неделе Минэнерго обсудит с нефтяными компаниями досрочную отмену запрета на импорт топлива. Планировалось, что он должен был действовать до 1 октября.