«Широкий жест»: Басков подарил матери Ивлеевой раковину

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Алиса Старжевская
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Пользователи пристыдили блогершу за невыносимые жилищные условия ее близкого человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @nikolaibaskov

Подписчики Насти Ивлеевой остались возмущены жилищными условиями ее матери. Недавно блогерша и телеведущая выложила ролик, в котором показала, в какой крохотной квартире живет ее близкий человек. Больше всего поклонников удивило то, что у матери известной телеведущей, зарабатывающей миллионы, в ванной нет даже раковины.

К счастью, звездные друзья Ивлеевой оказались более щедрыми. Так, Николай Басков сообщил всем фанатам блогерши, что он решил жилищную проблему женщины и купил ей раковину.

«Я хочу сказать, что я дарю маме (Насти Ивлеевой — Прим.ред.) раковину. Теперь маме будет где помыться, где постирать, ручки помыть», — сказал золотой голос России, обняв маму телеведущей.

Певец также позвал саму Ивлееву и, глядя ей в глаза, выразил надежду, что после раковины ее муж — рэпер Элджей — сделает «более крупный подарок». После этих слов Басков призвал мать Ивлеевой поцеловать его.

Instagram @nikolaibaskov

Пользователи положительно отреагировали на «настоящий» поступок певца, хотя некоторые окрестили все происходящее «шуткой». Кто-то задался вопросом, почему Басков вдруг ни с того ни с сего решил помочь блогерше. Нашлись и те, кто вспомнил, что недавно Ивлеева подарила своему мужу часы по стоимости квартиры в Москве, намекая на неблагодарность по отношению к собственной матери.

«Широкий жест»;

«Это фантастика! Есть в мире справедливость. Я так давно не смеялась»;

«Николай отжигает! Ивлеевой помогает? Интересно, почему это нужно все ему?»;

«Молодец Николай!!! А то мужу часы за семь миллионов, а мама обрадовалась, что руки помыла в раковине!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Басков исполнил зажигательный танец вместе с Ивлеевой под его новый хит.

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