«Гремучая смесь»: Басков сплясал с Ивлеевой под свой новый хит

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Светлана Александрова
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Видео певец выложил на своей странице в Instagram, возмутив многих пользователей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; Instagram @nikolaibaskov

Николай Басков поделился с поклонниками видео зажигательных плясок с Настей Ивлеевой. В ролике, который он выложил в Instagram, 43-летний певец и 29-летняя телеведущая в забавно танцуют под новый хит Баскова «Девочка космос».

На вопрос поклонников, что это было — спонтанная коллаборация или запланированное участие в YouTube-шоу Ивлеевой, знаменитый блондин ответил, что «и то, и другое» сразу. Многие подписчики пришли в восторг от ролика, и одним из первых оценил его композитор Игорь Крутой.

Instagramm nikolaibaskovv

«Да, Настя огонь, а вы вместе вообще гремучая смесь».

«Коленька, Вы все танцуете! Молодец!»

«Здорово у вас получается, продолжайте!» — пишут комментаторы.

Однако нашлись и недовольные, которые сочли видео ужасным.

«Не поняла, кто на ком пиарится?!»

«Николаша, сколько тебе годиков?»

«У Коли маразм ранний»

«Чур, чур отписываюсь», — возмущаются критики.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Николай Басков насмешил пользователей соцсетей, сфотографировавшись в модном полосатом костюме на фоне старого деревенского сарая.

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