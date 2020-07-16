«Гремучая смесь»: Басков сплясал с Ивлеевой под свой новый хит

Николай Басков поделился с поклонниками видео зажигательных плясок с Настей Ивлеевой. В ролике, который он выложил в Instagram, 43-летний певец и 29-летняя телеведущая в забавно танцуют под новый хит Баскова «Девочка космос».

На вопрос поклонников, что это было — спонтанная коллаборация или запланированное участие в YouTube-шоу Ивлеевой, знаменитый блондин ответил, что «и то, и другое» сразу. Многие подписчики пришли в восторг от ролика, и одним из первых оценил его композитор Игорь Крутой.

Instagramm nikolaibaskovv

«Да, Настя огонь, а вы вместе вообще гремучая смесь».

«Коленька, Вы все танцуете! Молодец!»

«Здорово у вас получается, продолжайте!» — пишут комментаторы.

Однако нашлись и недовольные, которые сочли видео ужасным.

«Не поняла, кто на ком пиарится?!»

«Николаша, сколько тебе годиков?»

«У Коли маразм ранний»

«Чур, чур отписываюсь», — возмущаются критики.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Николай Басков насмешил пользователей соцсетей, сфотографировавшись в модном полосатом костюме на фоне старого деревенского сарая.