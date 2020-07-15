«Противно и мерзко»: Поклонники раскритиковали Ивлееву за скромную квартиру мамы
Пользователи сети пришли в ужас от условий, в которых живет близкий человек блогера и телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_ , Instagram @bogdanov.ph; YouTube / Настя Ивлеева
Поклонники раскритиковали популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву за скромную квартиру ее матери. Пользователи сети оказались шокированы условиями, в которых проживает близкий человек знаменитости в Ленинградской области. Видео, снятое в родном жилище, Настя Ивлеева опубликовала на своем YouTube-канале.
На кадрах видна небольшая квартирка, в которой живут мать и брат блогерши. Больше всего возмущения у пользователей сети вызвала крохотная ванная комната, где нет даже раковины из-за отсутствия места. Юзеры отметили, что при заработках Насти Ивлеевой близким людям можно обеспечить вполне достойную заботу и условия жизни.
«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды»
«Немного в шоке от того, что ее мама живет в таких условиях при таком-то заработке дочери»
«Ивлеева показала свое истинное лицо. Противно и мерзко», — пишут поклонники.
К слову, не так давно Настя Ивлеева заявляла, что намерена приобрести для матери новое жилье и даже начала копить на него деньги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у Ивлеевой уменьшилась грудь.
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