«Противно и мерзко»: Поклонники раскритиковали Ивлееву за скромную квартиру мамы

|
Василий Заика
200

Пользователи сети пришли в ужас от условий, в которых живет близкий человек блогера и телеведущей.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_ , Instagram @bogdanov.ph; YouTube / Настя Ивлеева

Поклонники раскритиковали популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву за скромную квартиру ее матери. Пользователи сети оказались шокированы условиями, в которых проживает близкий человек знаменитости в Ленинградской области. Видео, снятое в родном жилище, Настя Ивлеева опубликовала на своем YouTube-канале.

На кадрах видна небольшая квартирка, в которой живут мать и брат блогерши. Больше всего возмущения у пользователей сети вызвала крохотная ванная комната, где нет даже раковины из-за отсутствия места. Юзеры отметили, что при заработках Насти Ивлеевой близким людям можно обеспечить вполне достойную заботу и условия жизни.

«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды»

«Немного в шоке от того, что ее мама живет в таких условиях при таком-то заработке дочери»

«Ивлеева показала свое истинное лицо. Противно и мерзко», — пишут поклонники.

К слову, не так давно Настя Ивлеева заявляла, что намерена приобрести для матери новое жилье и даже начала копить на него деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у Ивлеевой уменьшилась грудь.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
Собчак заявила, что ненавидит дураков и считает уместным смеяться на кладбище
8:51
Ужасные последствия взрыва в доме на юге Петербурга сняли на видео
8:41
Долой просрочку! Россиянам предлагают платить за найденные некачественные товары
8:35
Видео: Спасатели вытаскивают людей с верхних этажей дома в Петербурге, где прогремел взрыв
8:29
Видео: Пенсионерка разбогатела, продав купленную за гроши вазу китайской династии Цин
8:20
Видео: В школе кулинарии в Петербурге произошел взрыв газа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок