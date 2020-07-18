«Лучший в мире отец»: Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Тыве

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Василий Заика
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Фотографии, сделанные во время отдыха на лоне природы, выложила в сеть Ксения Шойгу.

Фото, видео: Instagram @ksenia_shoigu

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с младшей дочерью Ксенией провел отпуск на родине в Республике Тыва. Живописные снимки, сделанные на лоне природы, 29-летняя девушка разместила на своей странице в Instagram.

«Для того, чтобы быть вместе — нужно быть вместе… Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!» — написала Ксения Шойгу.

Instagram @ksenia_shoigu

На кадрах Сергей Шойгу с дочерью позирует на фоне тывинских гор. Министр обороны посвятил время пешему туризму и рыбной ловле. Кроме того, он принял участие в заготовке сырья для изготовления поделок из корней деревьев и металла. Помимо прочего, Сергей Шойгу пишет картины маслом и акварелью на тему природы.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отдыхал на родине главы Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил Сергея Шойгу орденом в его день рождения.

«Лучший в мире отец»: Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Тыве

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Instagram @ksenia_shoigu

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Instagram @ksenia_shoigu

3/4

Instagram @ksenia_shoigu

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Instagram @ksenia_shoigu

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