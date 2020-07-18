Как выбрать вкусный арбуз и сочную дыню?

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Алиса Старжевская
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В российских городах вот-вот стартует арбузный сезон, пришло время научиться выбирать лучших из представителей бахчевых культур.

Как выбрать вкусный арбуз и сочную дыню?

Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf

С августа по сентябрь в России наступает арбузная пора, ведь именно к концу лета и началу осени можно рассчитывать на самые спелые и сладкие фрукты. Как правильно выбирать себе к столу угощение, рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова в интервью АГН "Москва".

В первую очередь нужно обратить внимание на место, где продаются дыни. Покупать их у подозрительных продавцов не стоит. Кроме того, не лишним будет убедиться в наличии сертификата безопасности на продукцию — на арбузы получение таких документов тоже требуется.

Хороший арбуз должен обладать следующими характеристиками: блестящая поверхность с четким рисунком, что говорит о спелости, вибрация при ударе ладонью, легкий хруст при сжатии по продольной оси и глухой звук при стуке согнутыми пальцами. Кроме того, лучше не брать арбузы, которые лежали на полу и отказываться от «проверки» грязным ножом, что может закончиться инфекцией.

В случае дынь сложнее ориентироваться на их размер или окраску — настолько разными они бывают. А вот полагаться на собственное обоняние стоит, ведь спелые дыни имеют нежный сладковатый аромат даже через плотную кожуру.

Недавно 5-tv.ru писал о фруктово-ягодной диете участницы «Дома-2».

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