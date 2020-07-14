«Человек устроил хайп»: Рудковская ответила Дакоте после скандала с сумками LV

Российская ведущая и продюсер Димы Билана Яна Рудковская прокомментировал скандал с певицей Ритой Дакотой, произошедший на фоне розыгрыша брендовых сумок Louis Vuitton. Накануне поп-дива сообщила своим подписчикам, что после фото в бутике ей начали звонить организаторы из Парижа и ведущая Яна Рудковская. Звезду просили удалить снимок из-за того, что она вошла в святая-святых для VIP-клиентов, куда ее не должны были пускать. Супруга Евгения Плющенко, по словам артистки, даже довела ее до слез, заявив, что та выглядит «дешмански».

После постов Дакоты на Рудковскую обрушился шквал негатива, и она решила прояснить ситуацию. Ведущая отметила, что не была против участия Дакоты в круге организаторов розыгрыша. Вопросы вызывал только пост исполнительницы.

«К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, так как на ней были чужие вещи, бутика которые не имели отношение к акции и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков. Также важно подчеркнуть, что формулировки - «раздаем» и «халява» неуместны в коммуникации», - пояснила продюсер Димы Билана.

По мнению Рудковской, Дакота раздула «страшный скандал» из ничего. И теперь ведущая сталкивается с большим потоком негатива в свою сторону. Поступок певицы возмутил супругу Евгения Плющенко.

«Все, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы. <…> Я молчала, так как не думала, что все дойдет до такого абсурда. Но это случилось! Нарушив правила участия, человек устроил хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву», - высказалась ведущая.

Рудковская подчеркнула, что против дискриминации и классового разделения людей, поэтому обвинения ее в этом беспочвенны.

Instagram @ rudkovskayaofficial

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дакота крайне удивлена позицией Louis Vuitton, и поскольку произошедший скандал представители бренда никак не прокомментировали, звезда планирует разбираться в ситуации уже на международном уровне.