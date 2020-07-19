Африканское турне: Россия проводит сложнейший по логистике вывоз граждан

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Василий Заика
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Рейс поможет вернуться в родную страну россиянам, находящимся в отдаленных уголках Африки.

Африканское турне: Россия проводит сложнейший по логистике вывоз граждан

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала детали проведения сложнейшего по логистике вывозного рейса из Африки. По ее словам, мероприятие позволит вернуться на родину россиянам, который по разным стечениям обстоятельств находятся в отдаленных уголках континента.

Так называемое «африканское турне» проходит с 16 по 20 июля. На протяжении первых двух дней маршрут пролегал через Танзанию, Либерию, Гану и Камерун. 18 июля экипажи авиакомпании Royal Flight наведались в Уганду, Кению и снова в Танзанию, а 19 и 20 июля полеты будут выполнены в Иорданию и Москву.

Мария Захарова отметила, что первая часть мероприятия, в ходе которой были собраны россияне из пяти стран, подошла к концу.

«Завтра вторая часть операции, когда вместе с присоединившимися в Танзании российским гражданами они отправятся транзитом через Иорданию в Москву», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что власти некоторых стран открывали аэропорты в исключительном порядке для принятия российского самолета. Наши соотечественники были по сути заблокированы в других государствах. Прибытие воздушных судов с россиянами ожидается в ночь на 20 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД призвал не сообщивших о возвращении россиян вернуть перечисленные им деньги.

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