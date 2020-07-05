МИД призвал не сообщивших о возвращении россиян вернуть перечисленные им деньги
Граждане получили соответствующие уведомления в личных кабинетах на портале Госуслуг.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, / Анна Майорова, /Лысцева Марина, /Кухмарь Кирилл
Министерство иностранных дел РФ призвало россиян, пребывавших за рубежом в период пандемии и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить в бюджет излишне перечисленные им средства. Соответствующие сообщения были направлены в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг, а также на их электронную почту.
«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме. <...> Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета», — сообщается в электронных письмах, поступившим гражданам, которые цитирует РИА Новости.
По заявлению Минкомсвязи России, курирующему портал Госуслуг, данная рассылка была организована для нескольких тысяч граждан по просьбе внешнеполитического ведомства на основе предоставленных МИД данных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что с середины марта на родину вернулись около 260 тысяч россиян. Для этой цели Минкомсвязь запустила электронную форму заявления об оказании материальной помощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ отверг обвинения в «причастности» России к повышению радиации в странах Европы.
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