Дерби двух столиц: прогноз футбольного эксперта на матч «Зенит» — «Спартак»
Полуфинал Кубка России, который через считанные минуты начнется на стадионе «Газпром Арена» имеет принципиальное значение для клубов Москвы и Петербурга.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Советский футболист и обозреватель газеты «Советский спорт» Евгений Ловчев поделился с 5-tv.ru своими ожиданиями и прогнозами на полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». По его словам, команды будут играть с полярных позиций.
Так, «Зенит» на чьем поле пройдет матч будет играть с позиции силы. Ловчев уверен, что петербургская команда может себе это позволить, так как «у них звезды на любой позиции». «Спартак» же, как считает эксперт, предпочтет оборонительную позицию.
«Я не могу, и никто не может предположить, как будет развиваться игра. Естественно, „Спартак“ побаивается „Зенита“ и приехал играть от обороны. И они все последние игры играют от обороны за счет быстрой атаки», — считает Ловчев.
Одновременно с этим эксперт не сомневается, что предстоит равная игра, и фанатов, возможно, даже ждет дополнительное время.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется сегодня в 18:30 на «Газпром Арене» в Петербурге. Команды будут бороться за место в финале Кубка России, а победитель встретиться с футбольным клубом «Химки».
К слову, если «Зенит» одержит победу над «Спартаком» в полуфинале, то может оформить так называемый «золотой дубль».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех ярких матчах между «Спартаком» и «Зенитом» в XXI веке.
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