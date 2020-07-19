Накануне предстоящего принципиального полуфинального матча Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» 5-tv.ru публикует ТОП-3 самых ярких встреч «Дерби двух столиц» XXI века.

«Спартак» — «Зенит» — 4:3

Восемнадцать лет назад 10 июля на московском стадионе «Динамо» состоялась встреча, заметными фигурами на которой стали молодые нападающие обеих команд Дмитрий Сычев и Александр Кержаков. В начале второй 45-минутки «красно-белые», становившиеся чемпионами шесть раз подряд, проигрывали петербуржцам 0:2.

Хозяевам удалось отыграться после пенальти за фол на Егоре Титове и весьма удачный для «Спартака» рикошет после удара Владимира Бесчастных. Александр Кержаков вновь умудрился вывести «Зенит» вперед, забив с острого угла под перекладину. Несмотря на это, хозяева оперативно восстановили равновесие. Егор Титов устроил выход один на один с вратарем сенегальца Ибра Кебе.

Спустя буквально пять минут, Дмитрий Сычев внедрился в штрафную площадь и нанес удар в ближнюю «девятку». После этого нападающий показал майку с надписью: «Кто мы? Мясо!». Это взятие ворот соперника стало для футболиста заключительным в стане «Спартака». Примерно через месяц игрок покинул расположение «красно-белых».

«Зенит» — «Спартак» — 2:0

21 августа 2004 года в Петербурге на стадионе «Петровский» в составе москвичей состоялся дебют аргентинского игрока Фернандо Кавенаги, который обошелся клубу по некоторым данным в 11,5 миллиона долларов. Однако, во время игры нападающий ничем не выделялся из общей массы и не подтвердил звездный статус.

Итальянский наставник «Спартака» Невио Скала, как выяснилось впоследствии, проводил предпоследнюю встречу на своем посту после антирекорда — шесть поражений подряд. «Красно-белые» тогда закончили турнир на восьмом месте.

В то же время «Зенит» под эгидой Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владимира Быстрова, а также опытнейшего Владислава Радимова стремился к золоту. Одержав в следующем туре победу над «Динамо», петербуржцы возглавили таблицу и оставались на лидирующей позиции на протяжении пяти туров. Турнир команда из Петербурга тогда закончила на четвертой строчке.

Защитные функции «Спартака» трещали по швам, когда, будучи на фланге, Юрий Ковтун не мог угнаться за более расторопным Владимиром Быстровым и был заменен на 35-й минуте, после того как заработал пенальти.

Безупречно исполненный штрафной удар Владислава Радимова обрадовал болельщиков. В этот момент Андрей Аршавин внезапно отдал «круглого» партнеру и тот, не раздумывая, направил его за спину Войцеха Ковалевски.

«Зенит» — «Спартак» — 4:2

Матч первого круга чемпионского сезона «Спартака», который состоялся 2 октября 2016 года, обслуживал арбитр Сергей Иванов. Именно он будет работать на полуфинальном матче 19 июля в Петербурге. Действия судьи почти четыре года назад спровоцировали недовольство «красно-белых». Разразился скандал, результатом которого стала отставка главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова.

Центральной фигурой встречи тогда стал защитник «сине-бело-голубых» Доменико Кришито. Первый отрезок матча был ознаменован пенальти в его исполнении и голевым прострелом на Артема Дзюбу. Во втором тайме, когда счет на табло был 3:2, Сергей Иванов не стал показывать итальянскому футболисту второй «горчичник» за фол на Квинси Промесе.

Примечательно, что буквально через несколько секунд во время ответной атаки нарушением правил на Александре Кокорине «отличился» Андрей Ещенко. Арбитр тут же указал на точку справедливости ради. «Москвичи» затаили обиду.

В общем и целом, эта встреча команд двух столиц оказалась довольно напряженной и зрелищной. Оппоненты в ходе первой 45-минутки забили четыре гола, а «Спартаку» оба раза удавалось почти моментально восстановить равновесие. Решающим стал мяч, автором которого является Аксель Витсель.

Дерби двух столиц

Полуфинальный матч Кубка России по футболу пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 19 июля в 18.30 по московскому времени. Трансляцию встречи покажет в прямом эфире общедоступный федеральный спортивный телеканал.

К слову, «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу после победы над «Краснодаром», поэтому если он одержит победу над «Спартаком» в полуфинале, то может сделать так называемый «золотой дубль». Либо в случае проигрыша встретиться с московским клубом в матче за Суперкубок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярский оценил шансы «Спартака» победить «Зенит».