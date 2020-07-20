Евреи поклонялись древним украинцам: в Незалежной опубликовали книгу о «славных предках»

|
Марина Неруцких
50

О новом «открытии» украинских историков в соцсети рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдвард Долинский.

Евреи поклонялись древним украинцам: в Незалежной опубликовали книгу о «славных предках»

Фото: www.globallookpress.com / Stapleton Historical Collection

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook поведал о новом «открытии», совершенном украинским историком Сергеем Поддубным.

«Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле», — пишет в своей новой книге «Славные предки украинцев» историк.

Далее украинский историк наглядно «доказывает», что, к примеру, царь Нимрод на самом деле имеет праукраинские корни. Согласно его теории, правнук Ноя — с берегов Днепра.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была ‚нип‘, что вместе составляет „нипрод“ — Днепровский род», — объясняет в своем «исследовании» Поддубный.

Долинский отмечает, что в аннотации у читателей спрашивают, верят ли они в то, что им говорят, будто украинцы молятся придуманным евреями богам и святым. И уже в книге историк Незалежной железно аргументирует — богами и пророками евреев были предки украинцев.

 

"Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь...

Опубликовано Eduard Dolinsky Воскресенье, 19 июля 2020 г.

Развенчал Поддубный в своей книге и греков, давших миру мифы, героев и науку. По словам историка, мифы Древней Греции — миф! Это все — история украинцев.

«Это наша правда, слава и сила!» — уверяет «исследователь».

Если верить Поддубному, то украинцы — это народ-творец, народ — победитель и сеятель, имеющий за своими могучими плечами как минимум трехтысячелетнюю историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине напомнили об ее исконных территориях.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:24
Ученые обратили внимание на случаи аномального течения COVID-19 у женщин
3:33
Евреи поклонялись древним украинцам: в Незалежной опубликовали книгу о «славных предках»
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
2:32
Цены на авиабилеты из Петербурга в Москву вырастут?
1:51
Осторожно, шторм. Какие регионы пострадают от разгула стихии после долгой жары?
1:10
День Евфросинии или Авдотья Сеногнойка: что можно и нельзя делать 20 июля?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
В театре «Приют комедианта» назвали причину смерти Марины Макаровой
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок