Евреи поклонялись древним украинцам: в Незалежной опубликовали книгу о «славных предках»

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook поведал о новом «открытии», совершенном украинским историком Сергеем Поддубным.

«Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле», — пишет в своей новой книге «Славные предки украинцев» историк.

Далее украинский историк наглядно «доказывает», что, к примеру, царь Нимрод на самом деле имеет праукраинские корни. Согласно его теории, правнук Ноя — с берегов Днепра.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была ‚нип‘, что вместе составляет „нипрод“ — Днепровский род», — объясняет в своем «исследовании» Поддубный.

Долинский отмечает, что в аннотации у читателей спрашивают, верят ли они в то, что им говорят, будто украинцы молятся придуманным евреями богам и святым. И уже в книге историк Незалежной железно аргументирует — богами и пророками евреев были предки украинцев.

"Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь... Опубликовано Eduard Dolinsky Воскресенье, 19 июля 2020 г.

Развенчал Поддубный в своей книге и греков, давших миру мифы, героев и науку. По словам историка, мифы Древней Греции — миф! Это все — история украинцев.

«Это наша правда, слава и сила!» — уверяет «исследователь».

Если верить Поддубному, то украинцы — это народ-творец, народ — победитель и сеятель, имеющий за своими могучими плечами как минимум трехтысячелетнюю историю.

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