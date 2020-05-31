Украине напомнили об ее исконных территориях

Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров на своей странице в Twitter обратился к украинским националистам и напомнил об исконных территориях страны.

По его словам, в 1922 году республика вошла в состав Советского Союза без Одессы, Харькова, Донецка, Херсона, Луганска, Крыма и тем более Львова.

Николай Азаров подчеркнул, что эти территории Украина получила абсолютно бесплатно уже будучи внутри СССР.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал Николай Азаров.

Twitter @AzarovNikolay_

Бывшего премьер-министра Незалежной поддержал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что передача Киеву указанных территорий была ошибкой.

«Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей „исконные земли“ — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — отметил Алексей Пушков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке.