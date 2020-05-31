Украине напомнили об ее исконных территориях

|
Василий Заика
22

Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров в сети обратился к националистам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhiy Hudak; Twitter @AzarovNikolay_

Тема:
Украинский кризис

Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров на своей странице в Twitter обратился к украинским националистам и напомнил об исконных территориях страны.

По его словам, в 1922 году республика вошла в состав Советского Союза без Одессы, Харькова, Донецка, Херсона, Луганска, Крыма и тем более Львова.

Николай Азаров подчеркнул, что эти территории Украина получила абсолютно бесплатно уже будучи внутри СССР.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал Николай Азаров.

 

Twitter @AzarovNikolay_

Бывшего премьер-министра Незалежной поддержал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что передача Киеву указанных территорий была ошибкой.

«Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей „исконные земли“ — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — отметил Алексей Пушков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке.

Тема:
Украинский кризис
31 мая
В Верховной раде заявили о потребности Украины в российском рынке
31 мая
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
30 мая
Российский истребитель напугал украинских моряков во время учений
30 мая
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
29 мая
В Киеве нашли средство остановить «агрессивные дела» России в мире
29 мая
Постпред России при ОБСЕ: Запад не обращает внимания на неонацизм на Украине
26 мая
США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций
24 мая
Украинские националисты устроили акцию у дома Зеленского в Киеве — видео
23 мая
Тело депутата Рады с огнестрельным ранением найдено в его офисе в Киеве
23 мая
Охранник штаба Медведчука пострадал при атаке радикалов в центре Киева

Читайте также

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
70.75
-0.35 78.55
0.29
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки

Последние новости

14:49
Украине напомнили об ее исконных территориях
14:38
Сексизм на оба ваши дома: секс-скандал в МГУ — что правда и что вымысел?
14:26
«Хотят все время денег»: Наталия Гулькина о предстоящем суде с автором песен «Миража»
14:18
Вячеслав Малафеев рассказал, чем займется после ухода из «Зенита»
13:58
Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны
13:41
Дочь Ефремова мечтает жениться на девушке и уехать в Англию

Сейчас читают

Астролог оценила шансы Прилучного и Муцениеце остаться вместе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок