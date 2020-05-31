Украине напомнили об ее исконных территориях
Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров в сети обратился к националистам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhiy Hudak; Twitter @AzarovNikolay_
Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров на своей странице в Twitter обратился к украинским националистам и напомнил об исконных территориях страны.
По его словам, в 1922 году республика вошла в состав Советского Союза без Одессы, Харькова, Донецка, Херсона, Луганска, Крыма и тем более Львова.
Николай Азаров подчеркнул, что эти территории Украина получила абсолютно бесплатно уже будучи внутри СССР.
«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал Николай Азаров.
Бывшего премьер-министра Незалежной поддержал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что передача Киеву указанных территорий была ошибкой.
«Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей „исконные земли“ — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — отметил Алексей Пушков.
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