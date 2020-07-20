Исаакиевский собор в Петербурге снова открыли для туристов — видео
Один из красивейших православных храмов Северной столицы был закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
В Петербурге вновь открылся один из красивейших православных храмов — Исаакиевский собор. Больше трех месяцев он был недоступен для посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. И вот сейчас Исаакий вновь распахнул свои двери и для прихожан, и для туристов.
Возобновились богослужения, открылась смотровая площадка, но посещение собора возможно только при соблюдении строгих правил санитарной безопасности — на открытии одной из главных святынь Петербурга побывала Елена Норкунайте.
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