В Петербурге вновь открылся один из красивейших православных храмов — Исаакиевский собор. Больше трех месяцев он был недоступен для посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. И вот сейчас Исаакий вновь распахнул свои двери и для прихожан, и для туристов.



Возобновились богослужения, открылась смотровая площадка, но посещение собора возможно только при соблюдении строгих правил санитарной безопасности — на открытии одной из главных святынь Петербурга побывала Елена Норкунайте.