Исаакиевский собор в Петербурге снова открыли для туристов — видео

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Один из красивейших православных храмов Северной столицы был закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

В Петербурге вновь открылся один из красивейших православных храмов — Исаакиевский собор. Больше трех месяцев он был недоступен для посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. И вот сейчас Исаакий вновь распахнул свои двери и для прихожан, и для туристов.

Возобновились богослужения, открылась смотровая площадка, но посещение собора возможно только при соблюдении строгих правил санитарной безопасности — на открытии одной из главных святынь Петербурга побывала Елена Норкунайте.

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