«Все в ужасе»: в Волжском нашли тело женщины в холодильнике после жалоб на запах

В Волжском после жалоб на запах нашли тело женщины в холодильнике

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Волжском после обнаружения тела женщины. Об этом сообщает 5-tv.ru.

В СУ СК России по Волгоградской области добавили, что 24 сентября 2026 года в квартире одного из многоквартирных домов на улице Кирова было найдено тело неустановленной женщины. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

По словам жильцов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, на протяжении нескольких дней они жаловались на невыносимый запах разложения. Месяц назад одному из соседей обесточили квартиру из-за долгов: мужчина подсоединился к электрическому щитку в общем подъезде, из-за чего всем соседям пришли счета с крупными суммами. Люди начали разбираться и вычислили виновного.

Когда мужчине отключили свет, холодильник дал течь, и началась вонь. Сосед бегал по инстанциям, звонил, жаловался на запах, но не отреагировали оперативно. Через несколько дней приехали и открыли квартиру.

«Девочка была сложена целая в холодильнике. Она была миниатюрная и худая. Все соседи в ужасе», — утверждают жильцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таганском районе Москвы был обнаружен автомобиль каршеринга, внутри которого находилось тело человека. Как уточнил собеседник издания, транспортное средство стояло на Абельмановской улице, а труп располагался на заднем сиденье. По предварительной оценке источника, тело могло пролежать там порядка четырех-пяти суток.

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