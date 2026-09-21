Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Пятнадцатилетний мальчик бесследно исчез в 1988 году.

Исчезновение Ли Бокселла: полиция начала новую проверку

Фото: © Getty Images/Anadolu/Contributor

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Пропавшего 37 лет назад школьника могли похоронить у церкви

Британка, посещавшая в подростковом возрасте молодежный клуб в районе Чим, заявила, что его руководитель Уильям Ламберт мог убить пропавшего школьника Ли Бокселла. Своими воспоминаниями женщина, имя которой изменено на Элис, поделилась с Daily Mail.

Пятнадцатилетний подросток исчез в 1988 году. В тот день он собирался посетить футбольный матч, но не добрался до стадиона и не вернулся домой.

Элис рассказала, что вскоре после исчезновения школьника увидела в клубе матрас с большим пятном, похожим на кровь, и почувствовала запах разлагающегося тела. По ее словам, через два дня Ламберт заявил, что Ли мертв, его никогда не найдут, а тело закопано неподалеку. Женщина утверждает, что обратилась в полицию, однако ее слова не приняли всерьез.

Следователи допускают, что Бокселл мог увидеть, как Ламберт совершает сексуальное насилие над девочкой. Доказательств убийства подростка пока нет, а его останки не найдены.

Ламберта в 2011 году приговорили к 11 годам заключения за изнасилование несовершеннолетних. Он умер в 2021 году. Никому обвинения по делу об исчезновении Ли не предъявили. Полиция начала новую проверку материалов, чтобы установить судьбу подростка и найти его останки.

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