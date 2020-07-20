Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому

Обиды и ссоры случаются порой даже в идеальных отношениях. И реагируют на причиненную им даже ненароком боль люди по-разному. Это зависит от характера, который, как утверждают астрологи, от рождения определяется расположением звезд в момент рождения человека. Одни быстро прощают любимому, а другие склонны затаить обиду на годы. Интернет-портал Femmie опубликовал рейтинг готовности знаков зодиака дать второй шанс своему провинившемуся партнеру.

Рыбы

Рожденные под этим знаком люди, однажды привязавшись к кому-то, уже не могут его отпустить. Как бы часто ни происходили ссоры, они не хотят терять того, кто для них важен, и готовы снова и снова выдавать ему кредит доверия.

Водолей

Водолеи так верят в любовь, что несмотря на увещевания друзей, снова и снова возвращаются к тому, кто причиняет им боль. Они отказываются упустить человека, которого считают особенным, и отдаются на все сто, прикладывая для восстановления отношений гораздо больше усилий, чем партнер.

Рак

Рожденные под этим знаком романтики готовы оставаться рядом с любимым, даже если тот разбил им сердце вдребезги. И даже не потребуют обещания, что подобного больше не повторится. Потому что больше всего на свете Раки хотят чувствовать себя любимыми.

Дева

Представители этого знака и хотели бы позлиться подольше и наказать причинившего им боль партнера, но у них это плохо получается. Стоит любимому человеку извиниться или развеселить их, они снова становятся доверчивыми и позитивными.

Стрелец

Эти люди склонны отвечать ударом на удар, и если любимый обидит их, скорее всего моментально дадут отпор, обрушив на него поток нелицеприятных слов, которые не станут забирать обратно даже когда конфликт будет улажен. После этого они быстро успокаиваются и готовы продолжать общаться как ни в чем не бывало. И может оказаться, что теперь уже партнеру нужно решать, давать ли после всего услышанного Стрельцу второй шанс.

Весы

Рожденные под этим знаком терпеть не могут конфликты, поэтому готовы простить обидчика хотя бы для того, чтобы не испытывать дискомфорт. Если обстоятельства заставляют Весы постоянно где-то встречаться с тем, с кем отношения испорчены, они точно попытаются наладить их.

Лев

Рассчитывать на прощение Льва могут только те, кто находился рядом долгое время и сумел доказать свою значимость. Ради тех, кого он считает семьей и не хочет потерять, лев готов сдержать гнев.

Близнецы

Представители этого знака зодиака даже если и простят своего партнера, обиды не забудут никогда. Проступок может оказаться козырем в рукаве Близнецов при следующей ссоре.

Овен

Прощения у рожденных под знаком Овна добиться можно, но вот вернуть доверие скорее всего уже не удастся. Представители этого знака могут продолжать поддерживать нормальные отношения, но о произошедшем инциденте не забудут. Впредь будут всегда настороже рядом с причинившим им боль человеком.

Телец

Тельцы отличаются не только очень хорошей памятью, но и невероятной злопамятностью. Если кто-то причинит им боль, они возненавидят его раз и навсегда. Причем со временем эта злоба будет только возрастать.

Козерог

Если партнер задел чувства Козерога, он будет выкинут из его жизни раз и навсегда: его номер телефона будет заблокирован и все контакты в соцсетях удалены. И даже от подарков Козерог избавится и больше никогда не заговорит с тем, кто причинил ему боль.

Скорпион

Потеря расположения Скорпиона может испортить его обидчику жизнь. Представители этого знака зодиака не только склонны затаить злость и обиду на долгие годы, но еще и сделают все, чтобы вызвать те же чувства у всех общих знакомых, рассказывая свою версию событий буквально на каждом углу.

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