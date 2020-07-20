«В доме целая гора пенсионерок»: Прохор Шаляпин рассказал об интимной жизни

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Алиса Старжевская
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Певец признался, что никогда не останется без секса.

«В доме целая гора пенсионерок»: Прохор Шаляпин рассказал об интимной жизни

Фото: Instagram @shalyapin_official

Прохор Шаляпин разоткровенничался о своей интимной жизни. Певец, который одно время был женат на женщине почти на 30 лет старше его, заявил, что никогда не останется без секса.

«Без секса я не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора красивых пенсионерок. А если серьезно, у меня есть Таня Дэвис, она ждет меня в Канаде, я верен только ей», — сказал Шаляпин в интервью «Собеседнику».

Он также сообщил, что принадлежит к огненному знаку зодиака – Стрельцу, поэтому отличается большой «любвеобильностью» и обожает секс. Он отметил, что эта тема для него — очень личная и, несмотря на его славу сердцееда, ему сложно об этом говорить.

«Я еще не выжил из ума, хотя многие считают меня сумасшедшим», — признался 36-летний певец.

Шаляпин рассказал, что выступает против беспорядочного секса, так как боится заразиться болезнями и «всех брезгует». По его словам, именно по этой причине в его жизни очень мало интимной близости.

Прохор Шаляпин встречается с владелицей адвокатских контор в Канаде Таней Дэвис, с которой, по его словам, он не может увидеться в данный момент из-за пандемии. Ранее звезда «Фабрики звезд» в течение двух лет был женат на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которой на момент свадьбы было 57 лет. Кроме того, он встречался с моделью Анной Калашниковой и экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Прохора Шаляпина потеряла ребенка.

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