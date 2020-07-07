Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева призналась, что из-за неадекватного поведения артиста потеряла от него ребенка. В беседе с KP.RU 42-летняя женщина рассказала подробности ужасного инцидента.

По словам Татьяны, несмотря на то, что последние месяцы Прохор встречался с очередной миллионершей Татьяной Дэвис, он продолжал захаживать и к ней. Так, спустя несколько недель милых встреч и страстной любви Гудзева узнала, что вновь оказалась в положении.

«Прохор начал ко мне ходить, все у нас снова закрутилось. Он мне сказал: „Танечка, я хочу еще детей!“. Снова клялся в любви. А потом „добрые люди“ рассказали мне, что он то же самое говорит этой миллионерше американской. Даже СМС его показали», — с грустью вспоминала экс-возлюбленная артиста.

Вследствие сильных переживаний у Татьяны случился нервный срыв. По ее словам, она была в замешательстве и не понимала, как дальше жить — одной с двумя грудными детьми (Недавно Гудзева родила сына Федора и настаивает, что он — наследник Шаляпина — Прим.ред.). Понимая, что справиться самой с затяжной депрессией не получится, женщина решилась на дорогостоящий курс реабилитации в одной из лучших клиник России.

«Я просила Прохора, чтобы он пришел, отправила ему кучу видео оттуда. Но Прохор никак не отреагировал на мои сообщения. Видимо, из-за его игнора произошел выкидыш, я потеряла нашего малыша», — с сожалением заметила Татьяна.

Instagram @tati_milli

Гудзева добавила, что сейчас чувствует себя эмоционально выгоревшей и раздавленной. За все горе и беды, причиненные Шаляпиным, женщина желает отомстить нерадивому кавалеру. Конечно, не в буквальном смысле, но хотя бы посредством СМИ: рассказав миру, кем на самом деле является миловидный и якобы добропорядочный артист.

«Я хочу, чтобы все знали, какой он негодяй. Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, все отдала врачам, которые меня сейчас спасают… Я потеряла ребенка, до сих пор лежу в больнице, дети с бабушкой пока. А Прохор не то, что про меня, он забыл про нашего сына. Видимо, снова сошелся с этой миллионершей», — подытожила собеседница издания.

Сам Прохор Шаляпин сложившуюся ситуацию пока никак не комментировал.

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