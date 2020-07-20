Умер популярнейший ведущий прогноза погоды Александр Беляев
О смерти коллеги, создавший новое направление на телевидении, сообщил ведущий телеканала «Россия» Андрей Малахов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Pravda Komsomolskaya, Oskar Eyb, Ferrari, Anatoly Lomokhov; ТАСС / Геодакян Артем; РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Кирилл Каллиников
Умер популярнейший ведущий прогноза погоды Александр Беляев. О смерти коллеги, создавшем новое направление на телевидении, сообщил на своей странице в Twitter ведущий телеканала «Россия» Андрей Малахов.
Александру Беляеву был 71 год. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Однако, до последнего работал в эфире, радуя зрителей своей необычной подачей прогноза погоды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты. Звезде необходимо регулярно проверять здоровье, чтобы избежать ухудшения состояния.
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