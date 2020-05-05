Ведущий «Прогноза погоды» сообщил, что его состояние резко ухудшилось и ему срочно потребовалось хирургическое вмешательство.

Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты. Звезде необходимо регулярно проверять здоровье, чтобы избежать ухудшения состояния.

Однако накануне Беляеву пришлось отменить плановое обследование — ему резко стало хуже. Потребовалось хирургическое вмешательство.

«Слава Богу не онкология. Мне срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. <…> Я неделю провел в больнице, сейчас со мной все хорошо. Нахожусь дома, доктора рекомендовали больше лежать», — цитирует ведущего Starhit.

В интервью изданию Беляев рассказал, что сейчас проходит курс терапии дома. На май у него запланирована встреча с личным лечащим врачом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние ведущего «Прогноза погоды» Александра Беляева резко ухудшилось.

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