Евгений Петросян показал свою «наиболее удачную» фотографию
Известному юмористу на ней 38 лет.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny
Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram снимок 1983 года, когда ему было 38 лет. По его словам, это «наиболее удачная актерская» фотография.
Как считает сам Петросян, именно на этом снимке в выражении лица артиста и мимике присутствует как настроение, так «и ирония, и размышление». Петросян на черно-белой фотографии стоит в костюме около микрофона. Однако когда и при каких обстоятельства кадр был сделан неизвестно. Юморист лишь добавил хэштег #спб, но о месте проведения концерта он говорит или о чем-то еще — не ясно.
Поклонники Петросяна тут же отреагировали на публикацию. Некоторые поддержали высказывание и отметили, что на снимке действительно «гамма эмоций», а другие заметили, что от фотографии становится очевидно, почему его «любят женщины».
Евгений Петросян довольно часто публикует фотографии своего молодости. Так, всего 5 дней назад артист показал поклонникам, как выглядел в 10 лет. Как уверяет юморист, в то время он уже «был с мечтой о сцене».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленная Петросяна Татьяна Трухунова отстояла свой «бабушкин» стиль у модных экспертов.
Читайте также
51%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?