Евгений Петросян показал свою «наиболее удачную» фотографию

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Алиса Старжевская
48

Известному юмористу на ней 38 лет.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram снимок 1983 года, когда ему было 38 лет. По его словам, это «наиболее удачная актерская» фотография.

Как считает сам Петросян, именно на этом снимке в выражении лица артиста и мимике присутствует как настроение, так «и ирония, и размышление». Петросян на черно-белой фотографии стоит в костюме около микрофона. Однако когда и при каких обстоятельства кадр был сделан неизвестно. Юморист лишь добавил хэштег #спб, но о месте проведения концерта он говорит или о чем-то еще — не ясно.

Instagram @petrosyanevgeny

Поклонники Петросяна тут же отреагировали на публикацию. Некоторые поддержали высказывание и отметили, что на снимке действительно «гамма эмоций», а другие заметили, что от фотографии становится очевидно, почему его «любят женщины».

Евгений Петросян довольно часто публикует фотографии своего молодости. Так, всего 5 дней назад артист показал поклонникам, как выглядел в 10 лет. Как уверяет юморист, в то время он уже «был с мечтой о сцене».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленная Петросяна Татьяна Трухунова отстояла свой «бабушкин» стиль у модных экспертов.

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