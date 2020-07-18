Возлюбленная Петросяна отстояла свой «бабушкин» стиль

Избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала регулярное обсуждение стилистами ее «бабушкиной» манеры одеваться во множестве СМИ. Как написала девушка на своей странице в Instagram, она никогда не пользовалась услугами профессионалов в этой области, а комментарии журналистов лишь веселят ее.

В публикации Татьяна рассказывает, что сначала возмущалась и удивлялась регулярным обсуждениям ее одежды среди стилистов, так как сначала все рекомендовали ей перейти на короткие юбки и майки, а теперь хвалят за «неповторимый стиль». В комментариях же к таким публикациям пользователи интересуются, прибегает ли она к помощи профессиональных стилистов, но как пишет Татьяна, она никогда не обращалась за подобными услугами.

«Раньше меня это возмущало, потом удивляло, а теперь веселит. Но пару дней назад вдруг посыпались хвалебные статьи из которых следует, что у меня „свой неповторимый стиль“ да и вообще умение подобрать аксессуары на высоте. Всё, это мало меня волнует, но вот в комментариях часто повторяется один и тот же вопрос: прибегаю ли я к помощи стилистов? Хочу ответить всем сразу: НЕТ!» — рассказывает Татьяна.

Instagram @bruhunova

Даже на передаче «Модный приговор», по словам девушки, она разрабатывала образ для эфира совместно со стилистами шоу и не стала полностью доверять их мнению.

В конце публикации девушка отмечает, что ее манера одеваться может разочаровывать или «удручать», но она «ничем не может помочь» и рекомендует таким пользователям отписаться от ее страницы в социальной сети.

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