Федеральная трасса «Таврида» стала четырехполосной — видео

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Новый участок магистрали соединил Белогорск и Симферополь.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

Сегодня в Крыму открыли автомобильное движение по новому участку трассы «Таврида» протяженностью 27 километров. Он соединил Белогорск и Симферополь. Магистраль теперь четырехполосная, а разрешенная скорость увеличена до 90 километров в час. Это позволит избавиться от пробок на подъезде к столице Крыма.

Полностью завершить работы по строительству трассы, соединяющей Керчь и Севастополь, планируют к сентябрю. Ее общая протяженность превысит 250 километров.

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