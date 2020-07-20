Шоу, в котором у каждого зрителя своя роль: в «Игоре Драйв» рассказывают захватывающую историю любви

В субботу, 25 июля, на самом современном российском автодроме «Игора Драйв» будет шоу абсолютно нового формата. Постановка «Ленинград Центра» «Таймлесс. Люби меня крепко» — видеоарт в сочетании с живыми вокальными, танцевальными, цирковыми эпизодами. Билеты пока есть, но, как оценил Максим Облендер, вот-вот разлетятся.

Партер заполнен до отказа, публика встречает артистов сигналами машин и миганием фар.

Зрители из разных городов, прямиком на автомобилях оказались на свадьбе. Самый большой кортеж, в котором мог принять участие каждый. Любой гость на этом празднике — желанный. Под звуки марша Мендельсона Драйв-шоу «Таймлесс» «Ленинград Центра» представили публике. И снова восторг зрителей, яркие костюмы, удивляющие размахом спецэффекты, декорации, и разговор о вечном. Конечно, о любви.

Действие, которое разворачивается на сцене и в зрительном зале. Спокойно отсидеться в кресле не получится. Вот рядом проносятся мотоциклы. Вот красавицы из автомойки выбирают в качестве реквизита для номера именно ваш автомобиль. А вот огромный розовый слон гигантскими шагами прогуливается по асфальту.

Концепт первого в России и в Европе автотеатра родился по понятным причинам. Массовые мероприятия все еще ограничены, а артисты соскучились по репетициям и зрителю. Смелые идеи постановщика шоу «Таймлесс», режиссера с мировым именем — Феликса Михайлова плюс уникальные возможности комплекса «Игора Драйв» и вот уже огромная парковка превратилась в автотеатр.

«Насколько я знаю, всего несколько раз в мире в таком формате показывали спектакли. „Игора Драйв“ в силу инфраструктуры позволила это сделать обособленно. Это позволило нам адаптировать наше шоу, но, при этом, пользуясь опытом уличных проектов, мы применили эти элементы здесь», — говорит художественный руководитель «Ленинград Центра» Феликс Михайлов.

Тандем вышел невероятный — над автодромом гремит музыка, а рядом с ревом проносятся спорткары, у которых под капотом несколько сотен лошадиных сил. Современные трассы «Игоры Драйв» видели уже и скоростные заезды, и именитых пилотов, а теперь здесь происходит самая настоящая магия — магия любви.

Это, когда на твою машину направлены камеры и весь зрительный зал ждет именно вашего поцелуя. Вот еще одно отличие от обычного театра, где обниматься и целоваться в зрительном зале, мягко говоря, неприлично. А здесь каждое авто — личная вип-ложа, в которой все места — места для поцелуев. Машины одобрительно загудели — так звучат сегодня аплодисменты.

«Когда этот гул возрастает, ты реально чувствуешь, что человек сейчас нажимает, чувствуешь, что машины вам хлопают», — рассказывает танцовщик, артист «Ленинград Центра» Влад Руденко.

Полторы сотни автомобильных гудков разом. Когда гимнасты взмывают под купол сцены, когда эффектные танцовщицы исполняют пируэты на пилонах. Гастроли «Ленинград Центра» на «Игоре Драйв» — единственная возможность увидеть шоу и артистов этим летом. Более того, «Таймлесс» — это не повтор обычных номеров шоу-пространства, а полностью новый формат представления, где слились вокальные номера, танцы и цирковые эпизоды. Полторы тысячи человек за первые три показа уже увидели это своими глазами.

Июль, август, каждую субботу шоу «Таймлесс. Люби меня крепко» будет радовать новых зрителей, а любовь, несмотря на лихо закрученный сюжет, ревность, потерю кольца в ЗАГСЕ и даже возможные капризы петербургской погоды, раз за разом будет торжествовать.